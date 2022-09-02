Pakistan, Türkiye'den teknik heyet istedi

Şerif, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gelen Soylu ve Kurum ile beraberlerindeki heyeti, Başbakanlık'ta kabul etti.

Burada konuşan Şerif, Türkiye'nin verdiği desteğin dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek, "Benim kıymetli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen afetin arifesinde 27 Ağustos'ta beni aradı, taziye dileklerini iletti. Hayatını kaybeden binlerce insanımız için başsağlığı dileklerini iletti."

Hayatını kaybedenlerden 300'e yakınının çocuk olduğunu bildiren Şahbaz, "Türk halkı her zaman olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı. Bunlar hem hükümet yardımları hem de vatandaşların gönderdiği yardımlardı." diye konuştu.

Türkiye'den gelen yardım malzemelerinin afet bölgelerinde dağıtılmaya başladığını aktaran Şerif, Pakistan'da son 40 yıldaki en yüksek miktarda yağışın görüldüğünü söyledi.

- "90 BİN CAMİDE PAKİSTAN İÇİN DUA EDİLECEK"



İçişleri Bakanı Soylu da karşı karşıya kalınan afetin büyüklüğünün gün geçtikçe bütün dünya tarafından daha iyi anlaşıldığını belirterek, sel felaketinin meydana geldiği ilk günden itibaren hem hava hem de kara yoluyla "kardeşlik köprüsü" kurduklarını ifade etti.

Bugün 90 bin camide kılınacak cuma namazında Pakistan halkı için hem dua edileceğini hem de tüm millet tarafından destek sağlanacağını anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Gerek hükümetimiz gerekse tüm sivil toplum kuruluşlarımız şu anda büyük bir kampanya içindedir. Şu ana kadar 11 uçak intikal etti. 2 tren harekete geçti, 3'üncü tren hazırlanıyor. Yaklaşık 10 bin çadır sevk edildi. 25 bin gıda paketi, ayrıca sağlık malzemeleri ve ilaçlar, çocuk mamaları, giysiler ve yine buradaki afet merkezinin talep ettiği botlar ulaştırıldı."

Soylu, Türkiye'de son yıllarda yaşanan birçok afetle ilgili çalışmaların koordineli şekilde yönetildiğine işaret ederek, "Bunun normal bir afet olmadığını, iklim değişikliği sonucu olduğunu ve aynı zamanda özellikle Pakistan'a ve kardeşlerimize bu konuda yapabileceklerimizin en üst noktasını yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDECEĞİZ"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanı Kurum da sel felaketinde Pakistan'ın üçte birinin sular altında kaldığını, hayvanların telef olduğunu, tarım alanlarının hasar gördüğünü ve milyonlarca insanın evsiz kaldığını belirterek, "İlk andan itibaren yardımları, Türkiye halkı olarak gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız." ifadesini kullandı.

Pakistan'da 2005 ve 2010'da meydana gelen depremler sonrasında TOKİ tarafından 4 bin 872 konut, okul, cami ve sosyal donatıların inşa edildiğini hatırlatan Kurum, bugün de hasar tespitle ilgili tüm ihtiyaçları karşılamada seferberlik ruhuyla hareket edileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Şahbaz, Bakanlar Soylu ve Kurum'un sözlerinin kendisini duygulandırdığını kaydetti.

Heyette, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı.

PAKİSTAN, SEL FELAKETİNİN YARALARININ SARILMASI İÇİN TÜRKİYE'DEN TEKNİK HEYET İSTEDİ



Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rehman, ülkede yaşanan sel felaketinin yaralarının doğru ve hızlı şekilde sarılması için kendilerine destek olmaları konusunda Türkiye'den teknik heyet istedi.

Sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nda (NDMA) İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı Ahsan İkbal, İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rehman, Pakistan ordusu mensupları ve yetkililerle bir araya geldi.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Rehman, sel sebebiyle yıkılan evlerden dolayı ülke genelinde bir milyon çadıra ihtiyacı olduklarına işaret ederek, gönderebildikleri çadırların ise çok az olduğunu söyledi.

Rehman, sel felaketinin yaralarının doğru ve hızlı şekilde sarılması için kendilerine destek olmaları konusunda Türkiye'den teknik heyet istedi.

Konuşmasına gönderdiği yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ederek başlayan Pakistan Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı İkbal ise sel felaketi sonucu ülkedeki altyapının önemli ölçüde zarar gördüğünü ifade etti.

İkbal, özellikle Sindh ve Belucistan'da daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında 5 kat fazla yağış görüldüğünü belirterek, afetin boyutuna dikkati çekti.