Pakistan ve Hindistanlı yetkililer açılışta buluştu

Sih hacıların 2 tapınak arasındaki birkaç kilometrelik yolculuğunu kolaylıkla yapabilmesi için açılan sınır kapısı ve geçidin açılışına Başbakan Han'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, Hindistan Gıda Bakanı Harsimrat Kaur Badal, İmar Bakanı Hardeep Puri, Hindistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Navjot Singh Sidhu ile çok sayıda Sih cemaati temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Han, Hindistan'a yeniden diyalog çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"Sih cemaatinin yüzünde, Müslümanların Medine'ye ulaştığında oluşan mutluluğa benzer mutluluk görüyorum. İki nükleer güç olan ülkelerimiz arasında savaş asla çözüm olamaz. Böylesi bir savaş tüm bölgeyi ateşe atar. Bu yüzden sorunlarımızın çözümü için diyalogdan başka çaremiz yoktur. Dostluk için Hindistan bir adım atarsa Pakistan iki adım atarak karşılık verir."

Fransa ve Almanya'nın da tarihte defalarca savaştığını ancak bugün iki dost ülke olduğunu söyleyen Han, "Pakistan ve Hindistan neden bu iki ülke gibi iyi bir dost ve komşu olamasın?" ifadelerini kullandı.

Hint Bakan Badal da konuşmasında, Kartarpur Koridoru adı verilen geçidi "barış koridoru" olarak niteleyerek, "Umarım bu adım iki ülke arasındaki tansiyonu düşürür, komşuluk ilişkilerini güçlendirir ve nefret duvarları Berlin duvarı gibi yıkılır." dedi.

Han gibi eski bir kriket oyuncusu olan Sidhu ise Pakistan'ın verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ederek, "Dünya genelindeki 120 milyon Sih bu adımı yıllarca bekledi." diye konuştu.

- Sihizm inancının kurucusunun 550. doğum gününe yetişti

Bugün Pakistan sınırları içinde bulunan ve Sihler için hac bölgesi kabul edilen Gurdavara Darbar Sahib Tapınağında, Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak ömrünün 18 yılını geçirdi.

Her yıl kasımın son 10 günü kutlanan Baba Nanak'ın doğum günü dolayısıyla Hindistan tarafındaki tapınaklarla Gurdavara Darbar Sahib Tapınağına giden hacılar yıllardır iki bölge tapınaklarını birbirine bağlayan bir geçit yapılması talebinde bulunuyordu.

İlk olarak 1988'de gündeme gelen koridorun açılması iki ülke arasında yaşanan gerginlikler dolayısıyla hep ertelenmişti.

Sih hacılar yıllarca hac ibadetlerini sınır boyunca kurdukları dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

Hacıların Pakistan'daki tapınakları ziyareti ve hac döneminde vizesiz olarak ülkeye girebilmeleri için son adım Han'ın yemin töreninin düzenlendiği ağustos ayında yapılmıştı.

Han ve Bajva yemin törenine katılan Sidhu'ya bu yıl hac ziyaretine izin verileceği, geçidin tamamlanmasıyla da hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni verme sözünü vermişti.

Koridorun bugünkü açılışıyla Baba Nanak'ın doğumunun 549. yıl dönümünde verilen söz yerine getirilmiş oldu.

Baba Nanak'ın 550. doğum günü gelecek yıl kasım ayının son 10 günü, doğum yeri olan Pakistan'ın Nankana Sahib kentinde ve Pakistan'daki Sih tapınaklarında kutlanacak.