Pakistan'da FETÖ terör örgütü ilan edilecek

<p class='selectionShareable'> Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.</p> <p> Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.</p> <p> </p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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