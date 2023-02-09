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Pakistan'da okullarda Türkiye ve Suriye için bağış kampanyası başlatıldı

Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Pakistan'da federal hükümete bağlı okullarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Pakistan'da okullarda Türkiye ve Suriye için bağış kampanyası başlatıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Eğitim Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, Başbakan Şerif'in talimatının ardından okullarda bağış kampanyası başlatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Bakan Hüseyin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yaraları sarılana kadar kampanyanın süreceğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığından Dr. Gulam Ali Mallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak bugün İslamabad'da 5 okulda başlatılan yardım kampanyasının ülke geneline yayılacağını söyledi.

Bugün düzenlenen kampanyada öğretmen ve öğrenciler, okullarda oluşturulan bağış kutuları aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek oldu.

Öte yandan, Pencap Üniversitesi, Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ve Mazen Okullarında da Türkiye'ye destek kampanyaları sürüyor.

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