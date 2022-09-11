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Pakistan'da sel felaketinden etkilenenlere Türk Kızılay yardım eli uzatıyor

Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen Pakistan'da yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kocabal, Belucistan ve Sindh eyaletlerinin çeşitli noktalarında yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti.

AA11 Eylül 2022 Pazar 14:59 - Güncelleme:
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Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle Türk Kızılayın bu ülkeye demir yolu ile 100 tonluk malzeme sevk ettiğini, kara yolu ile de 25 tonluk malzemeyi Belucistan'a ulaştırdığını söyledi.

Kocabal, kara yolu ile gelen malzemelerden 200 çadırın dağıtımına başlandığını belirterek, "Yerelden temin edilen 250 adet 40 kilogramlık gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Yine Belucistan'da 6 bin aileye sağlık taraması yapıldığını anlatan Kocabal, Caferabad şehrinde 300 aileye hijyen ve barınma desteği sağlandığını, Sindh eyaletinde de 250 çadırın kurulumuna başlandığını açıkladı.

Kocabal, Belucistan ve Sindh eyaletlerinin çeşitli noktalarında yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti.

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