Pakistan'da Türk rüzgarı esiyor

Ulusal basındaki haberlere göre, 15-18 Kasım'da düzenlenen IDEAS 2022'ye 500'den fazla uluslararası savunma şirketi, 64 ülkeden 264 delegasyon katılıyor.

Fuara 2002'den bu yana savunma ürünleriyle katılan Rusya'dan bu yıl sadece delegasyon bulunuyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, burada yaptığı açıklamada, fuarın, dünya genelinde özel ve kamu savunma şirketlerine ürünlerini tanıtmak için fırsat sunacağını belirtti.

İki yılda bir düzenlenen IDEAS, 2020'de Kovid-19 salgını sebebiyle gerçekleştirilememişti.

- TÜRKİYE'DEN 28 SAVUNMA ŞİRKETİ

IDEAS 2022'ye, Türkiye'den 28 savunma şirketi katılıyor.

Pakistan için üretilen MİLGEM korvetlerinin ana yükleniciliğini üstlenen Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), fuarda yerini aldı.

Son yıllarda ASFAT ile Pakistan'ın savunma projelerini geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de ürünlerini fuarda sergileyecek.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, IDEAS 2022'de, "İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn", "Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT)" ve milli imkanlarla tasarlanan küçük boyutlu denizaltı "STM500"ü katılımcıların beğenisine sunuyor.