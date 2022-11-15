İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2022 Salı / 21 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6113
  • EURO
    19,3873
  • ALTIN
    1065.29
  • BIST100
    4683.8
Güncel

Pakistan'da Türk rüzgarı esiyor

Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen ve 28 Türk savunma şirketinin katıldığı 'Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022' başladı.

AA15 Kasım 2022 Salı 10:24 - Güncelleme:
Pakistan'da Türk rüzgarı esiyor
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, 15-18 Kasım'da düzenlenen IDEAS 2022'ye 500'den fazla uluslararası savunma şirketi, 64 ülkeden 264 delegasyon katılıyor.

Fuara 2002'den bu yana savunma ürünleriyle katılan Rusya'dan bu yıl sadece delegasyon bulunuyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, burada yaptığı açıklamada, fuarın, dünya genelinde özel ve kamu savunma şirketlerine ürünlerini tanıtmak için fırsat sunacağını belirtti.

İki yılda bir düzenlenen IDEAS, 2020'de Kovid-19 salgını sebebiyle gerçekleştirilememişti.

- TÜRKİYE'DEN 28 SAVUNMA ŞİRKETİ

IDEAS 2022'ye, Türkiye'den 28 savunma şirketi katılıyor.

Pakistan için üretilen MİLGEM korvetlerinin ana yükleniciliğini üstlenen Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), fuarda yerini aldı.

Son yıllarda ASFAT ile Pakistan'ın savunma projelerini geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de ürünlerini fuarda sergileyecek.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, IDEAS 2022'de, "İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn", "Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT)" ve milli imkanlarla tasarlanan küçük boyutlu denizaltı "STM500"ü katılımcıların beğenisine sunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.