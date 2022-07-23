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Pakistan'da yaşanan felakette can kaybı 290'a ulaştı

Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, 284 kişi yaralandı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
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Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan'da 99, Sindh'te 70, Hayber Pahtunhva'da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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