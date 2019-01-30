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Pakistan'daki FETÖ okullarının tamamının TMV'ye devri tamamlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörü Selahattin Batur, 'Kuetta'daki 3 okulun devralınmasıyla tüm Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye devir işlemlerini bugün itibarıyla tamamlamış olduk.' dedi.

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Ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bugün yapılan temaslar sonucunda, Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda eyaletteki okulların devri yapıldı.

Devir işlemleriyle ilgili AA muhabirine bilgi veren TMV Pakistan Direktörü Batur, TMV heyetinin ilk olarak Eyalet İçişleri Bakanı Haydar Ali Şikoh'u ve Kuetta Kaymakamı Muhammed Haşim Gilzay'ı ziyaret ettiğini belirtti. Batur, Şikoh'un, kendi adına devir işlemine refakat edecek bir bakanlık yetkilisini görevlendirdiğini dile getirerek, "Kuetta'daki biri kız, biri erkek, biri karışık olmak üzere 3 okulun devralınmasıyla tüm Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye devir işlemlerini bugün itibarıyla tamamlamış olduk." diye konuştu.

Devir işleminin sorunsuz gerçekleştiğini söyleyen Batur, "Öğretmenlerle yaptığımız toplantıda, çalışanlar başlarında bir Türk yönetici görmek istediklerini söyledi.

Çünkü Türk bir yönetici onlar için bir garanti anlamı taşıyor ve Türkler ile çalışmaktan memnun oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Okulların mevcut sisteminin güçlü bir merkezi yapıyla yönetileceğini kaydeden Batur, tecrübeli ve yabancı dili iyi konuşan öğretmenlerle mevcut durumun daha ileri taşınacağı bilgisini verdi. Pakistan Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda, FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı 28 okulun ise TMV'ye devredilmesine karar verilmişti. TMV, bir aylık süreçte önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, bugün itibarıyla Belucistan'daki okulları da devralarak ülkedeki tüm okulları bünyesine kattı.

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