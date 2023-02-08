Pakistan'daki STK'ler Türkiye'deki depremzedeler için bağış toplamaya başladı

Pakistan'ın en büyük yardım ve arama kurtarma organizasyonlarından biri olan Al Khidmat Vakfı, depremzedeler için özel fon oluşturarak vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Al Khidmat Vakfı Başkanı Hafızur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk halkı ve hükümeti, özellikle 2022'deki sel felaketi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her anda Pakistan'a daima yardım etti." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yakın temas halinde olduklarını belirten Rahman, eğitimli arama kurtarma gönüllülerinin deprem bölgelerinde TİKA'ya destek olmak için hazırlandığını söyledi.

Rahman, toplanan yardımların Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) aracılığıyla Türkiye'ye gönderileceğini aktardı.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Twitter'dan "Türk kardeşlerimize bağış yapalım. Türk halkı, her türlü zorlukta Pakistan'ın yanında durdu. Şimdi Türkiye'ye yardım etme sırası bizde." paylaşımında bulundu.

Beytüsselam Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu oluşturdu.

Beytüsselam Refah Vakfı Koordinasyon Başkanı Huzeyfe Rafia, Türkiye'de çeşitli sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde olduklarını ve 30 ambulansı depremden etkilenen bölgelere gönderdiklerini kaydetti.