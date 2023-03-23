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Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor
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Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor ile İslamabad kentlerinden havalanan ve toplam 5 bin 577 çadır taşıyan 4 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Bu arada aynı operasyon kapsamında Lahor'dan kalkan ve 1350 çadır taşıyan uçağın, dün akşam saatlerinde havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 35 uçakla yaklaşık 46 bin çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

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