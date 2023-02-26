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Pakistan'dan gönderilen yardımlar teslim alındı

Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesinin Malatya'da törenle teslim alındığı bildirildi

AA26 Şubat 2023 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Pakistan'dan gönderilen yardımlar teslim alındı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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