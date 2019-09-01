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Pakistan’dan nükleer uyarı 

Pakistan Başbakanı Han, dünyayı Hindistan’ı durdurmak için harekete geçmeye çağırarak, “Yeni Delhi durdurulmazsa nükleer silahı bulunan iki devlet çatışmaya daha da yaklaşacak” uyarısı yaptı. 

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Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası toplum, Hindistan’ın Keşmir’e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devletin askeri çatışmaya daha da yaklaşacağını belirtti. Han, New York Times gazetesinde kaleme aldığı makalede, Hindistan’ın Keşmir’de sokağa çıkma yasağı uygulayarak halkı evlerine hapsettiğini, telefon, internet ve televizyon bağlantılarını keserek sevdikleri ve dünya ile iletişimini kopardığının altını çizdi. 

HİNDİSTAN TEHDİT EDİYOR

Han, “Kuşatmayı bir tasfiye takip etti. Binlerce Keşmirli gözaltına alınarak, Hindistan genelinde hapishanelere konuldu. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında, Keşmir’de bir katliamdan korkuluyor. Yasağa karşı çıkan Keşmirliler şimdiden vurularak öldürülüyor” değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Han, Hindistan Savunma Bakanı’nın ülkesine karşı nükleer tehdit savurmaya başladığına dikkati çekerek, “Eğer dünya Hindistan’ın Keşmir’e ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için hiçbir şey yapmazsa, nükleer silahı bulunan iki devlet doğrudan askeri çatışmaya daha da yaklaşacak” ifadesini kullandı.

NÜKLEER KABUL ÇÖKÜYOR

BM kararları çerçevesinde Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkına saygı duyan birden çok seçenek hazırladıklarını ifade eden Han, “Taraflar, diyalog ve müzakere yoluyla, Keşmir halkının on yıllardır süren ızdırabını sonlandırabilecek uygulanabilir bir çözüme ulaşabilir, bölgede istikrarlı ve adil bir barışa doğru gidebilirler. Ancak diyalog, Hindistan Keşmir’i yasadışı ilhakından vazgeçer, sokağa çıkma yasağı ve tecriti sonlandırır, askerlerini kışlalarına geri çekerse başlayabilir” açıklamasını yaptı. Han, İkinci Dünya Savaşı’nın Münih’te verilen tavizler yüzünden çıktığını belirterek, “Benzer ve bu defa nükleerin gölgesinde bir tehdit, şu anda dünyanın üzerine kabus gibi çöküyor” ifadesini kullandı.  

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