'Pakistan-Hindistan krizinde Türkiye araya girer'

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan siyasî gerilim, fizikî çatışmaya döndü. Pakistan, hava sahasını ihlal eden Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdü; pilotlardan birini tutukladı. Hindistan da Pakistan’a ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti. Yaşanan gerilimin ardından Pakistan, tüm hava sahasını uçuşa kapattığını açıkladı.

“TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER ARAYA GİRECEKTİR”

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krizin neye dönüşebileceğiyle ilgili olarak TM Dijital Haber Merkezi’ne açıklamalarda bulunan gazeteci Merve Şebnem Oruç, uçak krizinin bir savaş sebebi olmayacağını belirterek, “Komşu ülkeler başta olmak üzere, Türkiye gibi ülkeler araya girerek diplomasi yoluyla böyle bir şeyin önünü keseceklerdir.” dedi.

Keşmir’in sorunlu bir bölge olduğunu hatırlatan Oruç, “Cammu Keşmir, Hindistan tarafından işgal altındadır. Pakistan ve Hindistan, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra aralarında bir Keşmir sorunu çıktı ve sorun devam ediyor. Pakistan ve çeşitli ülkeler tarafından Birleşmiş Milletlere bu konuda pek çok tasarı sunuldu.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu uçak krizinin de Birleşmiş Milletlere gidebileceğini ifade eden Oruç, “Hindistan ‘uçağımız düşürüldü, soruşturma açın’ der. Daha sonra Cammu Keşmir konusu yeniden gündeme gelir.” diye konuştu.

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ KRİZ

İki ülke arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı. Hindistan kontrolündeki Keşmir’de 14 Şubat’ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan da 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.