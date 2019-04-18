Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar bir yolcu otobüsünü durdurup, 14 kişiyi vurarak öldürdü.
- AA
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar bir yolcu otobüsünü durdurup, 14 kişiyi vurarak öldürdü.
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