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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar bir yolcu otobüsünü durdurup, 14 kişiyi vurarak öldürdü.

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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar bir yolcu otobüsünü durdurup, 14 kişiyi vurarak öldürdü.

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