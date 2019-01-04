İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4154
  • 6,176
  • 224.714
  • 88.521
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pakistan Başbakanı Han: Türkiye ile birlikte sağlık alanında "görev gücü" kuracağız

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin uyguladığı sağlıkta dönüşüm modeli, kamu-özel işbirlikleri ile inşa edilen hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz yatırımları konularında iki ülke yetkililerinin iş birliği içinde çalışması için bir 'görev gücü' kurulacağını belirtti.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Han, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Bakanlık yetkililerini kabul etti.

Bir otelde gerçekleşen görüşmede, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Sağlık Bakanı Koca, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusunda iş birliği imkanları ve teknoloji transferi konularını ele aldı.

Pakistan Başbakanı Han, Türkiye'nin uyguladığı sağlıkta dönüşüm modeli, kamu-özel işbirlikleri ile inşa edilen hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz yatırımları konularında iki ülke yetkililerinin iş birliği içinde çalışması için bir "görev gücü" kuracaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlıkta dönüşüm programı sayesinde tüm vatandaşların sağlığa erişiminin sağlandığına işaret ederek sağlıktaki memnuniyet oranının yüzde 74'lere kadar çıktığını ve bunun devlet hizmetlerindeki en yüksek memnuniyet oranı olduğunu kaydetti.

Görüşmenin sonunda Bakan Koca, Pakistan'ın FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesinin ardından FETÖ bağlantılı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek katkılarından dolayı Han'a teşekkürlerini iletti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ekonomiden tarihi rekor

Ekonomiden tarihi rekor

Menzili tam 9 bin kilometre: Balistik füze başarıyla test edildi

Menzili tam 9 bin kilometre: Balistik füze başarıyla test edildi

Meteorolojiden önemli uyarı: İstanbul ve Ankara da listede

Meteorolojiden önemli uyarı: İstanbul ve Ankara da listede

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e kötü haber

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e kötü haber

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

Başkan Erdoğan’dan talimat: MHP’ye de anlatın

Başkan Erdoğan’dan talimat: MHP’ye de anlatın

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu
 

POPÜLER HABERLER

´Tüm Bombaların Anası´nı´ özgün imkanlarla geliştirdiler

´Tüm Bombaların Anası´nı´ özgün imkanlarla geliştirdiler

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

2018-2019 devre arası biten transferler

2018-2019 devre arası biten transferler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA