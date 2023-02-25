Pakistanlı doktorlar: Türkiye'nin yardımı unutulacak gibi değil

İlçede evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelerin bir kısmı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çadır kentinde yaşamını sürdürüyor.

Barınma ve beslenme ihtiyaçları resmi yardım kuruluşları ve gönüllüler tarafından giderilen depremzedelere, alandaki revirde yer alan Humanity First çatısı altında Almanya'dan gelen Pakistanlı doktorlar tarafından sağlık hizmeti veriliyor.

Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını unutmayan sağlıkçılar, çadır revirde depremzedelerin yaralarına merhem oluyor.

Gönüllü tercüman eşliğinde muayene edilen hastalar, doktor tarafından verilen ilaçları bedelsiz alıyor.

- "TÜRKİYE'NİN YARDIMI UNUTULACAK GİBİ DEĞİL"

Pakistanlı sağlık ekibinde yer alan Humanity First'ün çadır kentteki alan direktörü Waqas Ahmed, AA muhabirine, depremlerin ardından Osmaniye ve Hatay'da hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Ahmed, çoğunluğu acil servis doktoru olmak üzere ekipte farklı alanlardan doktorların bulunduğunu aktararak, "Ekibimiz, deprem sonrası travmalar başta olmak üzere kesikler, yaralar, yaralanmalar, bu gibi olaylara müdahale etmek üzere hastalara ve depremzedelere destek için burada." dedi.

Şimdiye kadar 8 bini aşkın muayene hizmet verdiklerini dile getiren Ahmed, şöyle devam etti:

"Burada genelde görmediğimiz farklı şeyler gördük ama onun ötesinde bir şeyden bahsetmek isterim. 2008 yılında Pakistan'da meydana gelen depreme Türkiye'nin yardımı unutulacak gibi değil. 'Elinizde ne varsa satmalısınız ve yardım etmelisiniz.' sözü bizi çok duygulandırdı. İnancımız bize, 'Biz de bunun karşılığını ödemeliyiz' şeklinde bir öğreti vermekte. Bize öğretilen şey; 'Siz de elinizden gelen neyse onu yapmalısınız ve oraya destek olmalısınız.' O sebeple biz de inancımızın gereğiyle elimizden geleni yapmak için burada size yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Ahmed, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi kardeşlik bağına değinerek, "Dini öğretimize göre, elimizden geldiği kadar herkese destek olmalıyız ama Türkiye'ye destek vermekten ayrıca keyif duymaktayız. Bizim için bir onurdur." dedi.

Humanity First olarak çoğunluğu Almanya'dan olmak üzere Amerika, Kanada, ve İngiltere'den 20'den fazla doktorun ilk günden beri hizmet verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki yaptığımız şeyi buradaki arkadaşlar, insanlar unutmaz ve bir şekilde başkaları ihtiyaç duyduğunda onlara gerekli hizmeti götürmek için ellerinden geleni yaparlar. Burada gözlemlediğim şey; 1999 depreminde etkilenen insanların çoğunun gelip burada bir şeyler yapmaya çalışması, gerek uzaktan gerek burada sahada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de özellikle burada bulunmasının sebebinin bu olduğunu gözlemliyorum. Bu çok kayda değer bir şey. Şunu kesinlikle unutmamalıyız; hangi renkten, dinden, ulustan olduğumuz fark etmeksizin insanlığın önce geldiğini aklımızın bir kenarında tutmalıyız ve bunu öncelemeliyiz."

Hastalardan Yusuf Güzelyurt da nefes darlığı, ayak ve sırt ağrısı şikayeti yaşadığını ifade ederek, doktorların kendisini muayene ettiğini ve ilaç verdiğini söyledi.

Güzelyurt, Pakistanlı doktorlara hizmetleri için teşekkür etti.