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  • Palandöken Kayak Merkezi'nde 110 cm kar kalınlığı kaydedildi
Güncel

Palandöken Kayak Merkezi'nde 110 cm kar kalınlığı kaydedildi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Palandöken Kayak Merkezi'nde 110 cm kar kalınlığı kaydedildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.12.2023En düşükEn yüksek
Palandöken
KY-7-2
Hakkari
YKY-10-4
Sarıkamış
KY-40
Ergan
KY-5-1
Kartalkaya
KY-10
Zigana
KY-33
Kartepe
KY38
Erciyes
KY-41
Yalnızçam
KY-43
Abalı
KY-53
Yıldızdağı
KY02
Çambaşı
KY02
Denizli
KY-33
Hesarek
KY-3-2

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)

  • palandöken
  • kalınlık

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