Palandöken Kayak Merkezi'nde 110 cm kar kalınlığı kaydedildi





Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken

KY -7 -2 Hakkari

YKY -10 -4 Sarıkamış

KY -4 0 Ergan

KY -5 -1 Kartalkaya

KY -1 0 Zigana

KY -3 3 Kartepe

KY 3 8 Erciyes

KY -4 1 Yalnızçam

KY -4 3 Abalı

KY -5 3 Yıldızdağı

KY 0 2 Çambaşı

KY 0 2 Denizli

KY -3 3 Hesarek

KY -3 -2

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)