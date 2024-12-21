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Palandöken'de çığ faciası! 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

DHA/AA21 Aralık 2024 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Palandöken'de çığ faciası! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Milli sporcu Emre Yazgan'a müdahale ediliyor. 4 yaralı var." dedi.

Ağır yaralanan milli sporcu 16 yaşındaki Emre Yazgan'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Fotoğraftaki: Çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Emre Yazgan

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

ÇIĞ ANI KAMERADA

Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.

  • Erzurum Palandöken
  • Yüksek İrtifa Kampı
  • Çığ Kazası

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