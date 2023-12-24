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  • Palandöken'de kar kalınlığı 116 cm olarak ölçüldü
Güncel

Palandöken'de kar kalınlığı 116 cm olarak ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 11:41 - Güncelleme:
Palandöken'de kar kalınlığı 116 cm olarak ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-10-5
HakkariYKY-5-3
ErganKY-12-3
SarıkamışKY-9-2
IlgazYKY-5-4
KartalkayaYKY-4-2
UludağKY13
YalnızçamYKY-14-2
ZiganaKY-61
ErciyesKY-81
HesarekKKY-9-2
Murat DağıPB-43
KopKY-10-2
DenizliPB-35

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

  • palandöken
  • yağış

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