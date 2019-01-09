'Palandöken'de yeni pistler oluşturmalıyız'

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye'nin önde gelen kayak pistlerinden Palandöken'in önemine işaret ederek, "Bütün enerjimizi Palandöken Dağı'na vermeliyiz, yeni pistleri de burada oluşturmalıyız." dedi.

Palandöken Kayak Merkezinde Vali Memiş başkanlığında, çeşitli kurumların daire amirleri, otel müdürleri ve özel turizm şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla "Kış Turizmini Geliştirme ve Yerleşim Yerleri Belirleme" toplantısı gerçekleştirildi.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, kış turizminin Erzurum'un önceliği olduğunu belirterek, "Palandöken Dağı’nın enerjisi müthiş. Bütün enerjimizi Palandöken Dağı'na vermeliyiz, yeni pistleri de burada oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayağın ve Palandöken'in turizmdeki önemine işaret eden Memiş, "Ben de Palandöken'deki pistlerde kayak yaptım. Kayak sadece spor değil yaşam tarzıdır, eğlence, doğaya kaçış, doğayla baş başa kalmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Memiş, Erzurum'un yeni yılda turizmin yanında hayvancılığa da önem vereceğini belirterek, "Erzurum'da 2019'da hayvancılıkta bir numara olmayı hedefliyoruz. Erzurumlulara iş ve aş temin etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Memiş, katılımcıların kentteki Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi.