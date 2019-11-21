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Palu ailesi davası tanığı: Tuncer ve İsa dayım annemi sürekli darp ediyordu

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal´ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya yazılı olarak ifadesini gönderen Meryem Tahnal'ın oğlu R.T.T., 'Tuncer ve İsa dayım annemi sürekli darp ediyordu. Psikolojileri bozuktu. Kendi çocuklarına bile şiddet uyguluyorlardı. Bana da şiddet uyguluyorlardı' dedi.

  • DHA
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Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 4'üncü duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenmesi istenen Meryem Tahnal'ın oğlu R.T.T. yazılı olarak ifade gönderdi. R.T.T. ifadesinde, "Olayın üzerinden çok zaman geçti, ben o zaman çok küçüktüm. Tuncer ve İsa dayım annemi sürekli darp ediyordu. Psikolojileri bozuktu. Kendi çocuklarına bile şiddet uyguluyorlardı. Bana da şiddet uyguluyorlardı. Odaya kapatıyorlardı. Ben birkaç kez evden kaçtım. Polisler beni geri teslim ediyordu. Son kaçışımda Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildim. Bilgim bu kadardır." cümleleri yer aldı.
 
PALU AİLESİNE AİT EVİN SATIŞI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
 
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.K., Palu ailesine ait evin satılmasıyla ilgili olarak, "Oğlum F.K., Tuncer'in kiracısıydı. Tuncer'in evden çıkacağını benim oraya girebileceğimi söyledi. Ben de kabul ettim. Taşınacağım ev harabe durumundaydı. Duvarlar ve diğer malzemeler kırılmıştı. Gerekli onarımları yaptıktan sonra taşındım. 3-4 ay evde oturduktan sonra Tuncer apartmanı satmak istediğini, benim müşteri bulup bulamayacağımı sordu. Ben de araştırmalarım sonucunda B.A. isimli şahısla kendisini tanıştırdım. Aralarında anlaştılar. Tuncer apartmanı B.A.'ya verdi. Karşılığında Didim'de bir daire, Karasu ilçesinde 6 dönüm elma bahçesi ve 70-80 bin civarında para aldı. Ben apartmanın sahibi olarak Tuncer´i biliyorum. O dönem Tuncer İstanbul'da oturuyordu" dedi.
 
TUNCER USTAEL'İ SUÇLADI
 
Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, "Tanığın beyanlarından müvekkillerimin baskı altına alındıkları, tüm işleri Tuncer'in yürüttüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan somut olayda maktulün cesedine ulaşılamamıştır. Herhangi bir bilimsel inceleme yapılmadığından ölüm nedeni tespit edilememiştir. Bu durumda şüphenin sanıklar lehine yorumlanması gerekir. Müvekkillerim uzun süre tutukludur. Ayrıca kaçma şüpheleri yoktur. Kendileri TV programına katılmışlardır. Bu hususlar dikkate alınarak müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.
 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
 
Tuncer Ustael ise ifadesinde, "Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Ben evi sattığımda elimdeki paranın bir kısmını Ş.K. elimden kaptı. Bu şekilde benden 20 bin TL para aldı. Bir kısmını da Mehmet'e verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
 
'SUÇLU OLSAM TV PROGRAMINA KATILMAZDIM'
 
Havva Palu ise tahliyesini istediğini belirterek, "Suçsuzum. Suçlu olsaydım polise de gitmezdim, TV programına da katılmazdım. Mağdurum. Evin satılmasında orada yoktum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
 
'EŞİM KİMSEYE ZULÜM ETMEMİŞTİR'
 
Emine Ustael ise R.T.T.'nin suçlamalarını kabul etmeyerek, "Tanık R.T.T.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Eşim kimseyi dövmemiştir. Kimseye de zulüm etmemiştir. Tahliyemi istiyorum" dedi.
 
Diğer sanıklar da tahliyelerini talep ederken, mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesine, sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.

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