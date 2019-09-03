Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk kez ele alınan ve 3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlanan Palu ailesi hakkında Adli tıp raporunun açıklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayında Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı duyurdu.
- İHA
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Meryem ve Melike Tahnal'ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.
TECAVÜZ VE ÇOCUKLARA KÖTÜ MUAMELE...
Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD'lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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