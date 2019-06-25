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Pamukova'da park halindeki tanker ve minibüs yandı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesi, D-650 yolunda park halindeki etil asetat yüklü tanker bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. Alevlerin tankerin yanındaki park halindeki minibüse de sıçramasıyla iki araç alev topuna dönerken, tanker sürücüsü yanarak yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar söndürülürken, D-650 Karayolu'nun İstanbul ve Bilecik istikameti 1 saat süreyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

  • DHA
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Kaza saat 23.00 sıralarında D-650 Karayolu'nun Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alican Keser, yönetimindeki etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankeri, park halindeki minibüsün yanına park ederek aracından indi. Bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle etil asetat yüklü tanker yanmaya başladı. Alevler kısa sürede yanındaki minibüse de sıçrayarak her iki araç alev topuna döndü. Kimyasal madde nedeniyle alevlerin parlaması sonucu yangına müdahale etmeye çalışan tanker şoförü Keser yanarak yaralandı.
 
D-650 KARAYOLU 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinde yanıklar oluşan TIR şoförü Alican Keser, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı. D-650 Karayolu İstanbul ve Bilecik istikameti çift yönlü trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tankerde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Her ikisi de demir yığını haline dönüşen araçlar çekilirken, kapanan D-650 Karayolu İstanbul ve Bilecik istikameti 1 saat sonra yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.
 
KİMYASAL MADDE TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
 
Bu arada yangın sonrası kimyasal madde tehlikesine karşı AFAD KBRN ekipleri, 10 personel ve iki araçla olay mahallinde çalışma başlattı.
 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınan ve karın bölgesinde yanıklar olduğu bildirilen tanker şoförü Alican Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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