Pancardan şeker üretiminin oranı artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce yüzde 95 olan toplam şeker üretimi içinde pancardan üretimin payının 2019-2020 pazarlama yılı için yüzde 97,5'e yükseltildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu pazarlama yılında nişasta bazlı şeker kotalarında yapılan düzenlemeyle kota oranının yüzde 2,5'e indirildiği ve şeker pancarı üretiminin artırıldığı kaydedilirken, yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretiminin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Vatandaşların tükettiği şekerin tamamının yurt içinde üretildiğine işaret edilen açıklamada, şeker üretiminin bugün itibarıyla yüzde 95'inin pancardan imal edildiği, bu oranın 2019-2020 pazarlama yılı için yüzde 97,5'e çıkartıldığı ifade edildi.

Şeker pancarının ülke genelindeki 33 fabrikada işlendiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şeker Kanunu gereğince uygulanan kota sistemiyle piyasada arz ve talep dengesi tesis edilirken, şeker pancarında da planlı üretim gerçekleştiriliyor. Kota sistemiyle hem üretimde dalgalanmaların önüne geçiliyor hem de pancar çiftçisinin refahı korunuyor. Çiftçinin ürününün alınmamasının söz konusu olmadığı bu sistemde fabrikalar, hasat öncesinde bakım, sulama, söküm gibi adlar altında çiftçilere avans ödemesi yapıyor. Böylece pancar çiftçisi daha hasat yapılmadan ürün bedelinin yaklaşık yüzde 40'ını peşin olarak alabiliyor."

ŞEKER SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ GÜNÜ KOOPERATİFER

Açıklamada, şeker pancarı tarımının, ilgili kooperatiflerin organizasyonunda yürütüldüğü belirtilerek, şeker üretiminde en büyük payın yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerinin fabrikalarına ait olduğu kaydedildi.

Kamuya ait TÜRKŞEKER AŞ'nin ise halen 15 şeker fabrikası ve yüzde 34'lük payla sektörün önde gelenleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Birim alandan elde edilen pancar miktarında önemli düzeyde artış yaşandı. 2002 yılında dekara 4,4 ton olan pancar verimi, 2017 yılında yüzde 41 artış ile dekara 6,2 tona yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin pancardan şeker üreten ülkeler arasında Rusya, Fransa, Almanya ve ABD'nin ardından dünyada 5. sırada yer aldığı bildirildi.