Pandemi 1 milyon kanser vakasının gözden kaçmasına sebep oldu

DHA 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:40 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:40

Avrupa Kanser Örgütü'nün araştırma sonuçlarına dayanan verilere göre, Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle 1 milyon kanser vakası gözden kaçtı. ECO Başkanı Dr Matti Aapro, bulguların Covid-19'un kanser teşhisleri üzerindeki etkisini odak haline getirdiğini söyledi. Dr Aapro, "Kanser hizmetlerine olan güveni yeniden sağlamak ve işgücü/arz kıtlığı ile mücadele etmek için Avrupa politikasının en üst düzeyinde acil önlemlere şiddetle ihtiyacımız var" dedi.

ECO ortaklığında yapılan araştırma sonucuna göre, Covid-19 sebebiyle 1 milyon kişiye teşhis konulamadı ve Avrupa'da 100 milyon kanser tarama testi yapılamadı. Araştırma sonuçlarından elde edilen tespitler arasında ayrıca, potansiyel kanser belirtileri olan 2 kişiden 1'inin acil olarak tanıya sevk edilmediği ve Avrupa'daki her 5 kanser hastasından 1'inin şu anda ihtiyaç duydukları cerrahi veya kemoterapi tedavisini alamadıği yer aldı.