Pandemi kaç yıl sürecek? Uzmanlardan korkutan koronavirüs tahmini

star.com.tr 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:27 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:46

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde can alamayı sürdüren Kovid-19 hakkında uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bloomberg'de yer alan habere göre, şu anda günlük 4,5 milyon kişinin aşılanmakta olduğunu tahmin edilirken dünya genelinin ancak yüzde 75'inin aşılandığı takdirde son bulacağı bunun da 7 yıl süreceği bildirildi. Her hastaya iki doz şeklinde aşının yapıldığına dikkati çekilen analizde dünyanın süper gücü ABD'nin bile bu salgınla yalnızca 11 ay gibi bir sürede başa çıkacağı belirtildi.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 105 MİLYONU GEÇTİ



Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu aştı. ABD, 27 milyon 150 bin 457 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

ÖLENLERİN SAYISI 2 MİLYON 300 BİNİ GEÇTİ



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 300 bini aştı.