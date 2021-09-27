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Güncel

Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Sosyal medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.

DHA27 Eylül 2021 Pazartesi 13:07 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:07
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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti.

Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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