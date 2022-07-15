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Panelvan çocuk parkına uçtu: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki çocuk parkına girdi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 07:06 - Güncelleme:
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Malta Mahallesi'ndeki Piotr Wilczynski Bulvarı'nda rampa aşağı inen, Yusuf Derin'in (21) kullandığı 34 FA 5414 plakalı panelvan kontrolden çıkarak yol kenarındaki çocuk parkına uçtu.

Parktaki ceviz ağacını parçalayan araç, kaydırağa çarptıktan sonra durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Derin ve yanındaki Enes Karabulut (19) ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Derin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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