Panelvan domuz sürüsüne çarptı, 17 domuz telef oldu

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca Karayolu'nun Büyük Hataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Albakan idaresindeki 54 KY 049 plakalı panelvan araç, yoldan karşıya geçen yaklaşık 20 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi şans eseri yara almadı. Telef olan 17 domuz yolda yaklaşık 100 metre alana saçıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka bir kazaya sebep olmamak için yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar ve ekipler, domuz ölülerini tek tek yol kenarına taşıdı.

Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.