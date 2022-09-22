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Paniğe kapıldılar! ''Türkiye ile uzlaşırlarsa özerkliğimiz son bulur''

Türk istihbaratının Suriye'de gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler, terör örgütü PKK/YPG'yi panikletti. PKK/YPG'den 'Türkiye ile uzlaşırlarsa (sözde) özerk yönetime son darbe olur' yakarışları gelmeye başladı.

Star Gazetesi22 Eylül 2022 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
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Suriye'nin kuzeydoğusunu ABD güçlerinin verdiği destekle işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yi yeni bir korku sardı.

Türk istihbaratının Suriye'deki yoğun görüşme trafiği, bölücü ve yıkıcı uygulamalarla Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, SDG paravanıyla işgalleri meşru göstermeye çalışan terör örgütü PKK/PYG'de telaşa neden oldu.

İşgal ettiği topraklarda sözde özerklik kuran terör örgütü, Türkiye ile Suriye arasında muhtemel bir normalleşmenin gerçekleşmesine karşı çıkıyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda etki alanını genişletmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG, normalleşmenin gerçekleşmesi durumunda uluslararası destek bulmak için oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) terör çatısının çökeceğinin farkında.

Rusya'nın kendilerine sırtını döndüğünü söyleyen terör örgütü, işgal sonrası şahsi kazanımları kaybetmenin derdine düştü. PKK/YPG'den "Türkiye ile uzlaşırlarsa (sözde) özerk yönetime son darbe olur" yakarışları gelmeye başladı.

Star Gazetesi

  • terör örgütü
  • sözde özerklik
  • Suriye

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