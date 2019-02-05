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'Papa Francis'in ziyareti, şiddetle teşvik ettiğimiz dinlerarası diyalog için çok önemli'

İnsan Kardeşliği Toplantısı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gelen Papa Francis'in dini liderlerle verdiği samimi pozlar dünya gündemine oturdu. BAE'nin dini ve siyasi liderlerinin Papa'ya yönelik tutumu ve ziyaretle ilgili değerlendirmeler, bir dönem FETÖ üzerinden yürütülmeye çalışılan 'dinlerarası diyalog' projesi ile ilgili tartışmaları bir daha gündeme getirdi.

  • star.com.tr
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Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in daveti üzerine, tarihi bir kararla  Papa Francis, İnsan Kardeşliği Toplantısına katılmak üzere Abu Dabi'ye geldi. Papa Francis  bu kararıyla Arap Yarımadası'nı ziyaret eden ilk katolik dini lide oldu.
 
Abu Dabi'de el pençe karşılanan Papa Francis, bazı dini liderler ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile bir araya geldi. Dinlerarası sembolizm ve hoşgörü üzerine konuşan Papa Francis, İnsan Kardeşliği belgesine imza attı.
 
Abu Dabi'deki dini ve tarihi mekanları gezen Papa, günün sonunda bir veda konuşması yaptı. Papa konuşmasında ev sahiplerine teşekkür ederek, ''Buraya, barış için susayan bir inanan, buraya kardeşlerle barışı arayan bir kardeş olarak gelme fırsatını bulduğum için çok memnun oldum.
 
Konuşmasında dini liderleri savaşlara karşı çıkmaya çağıran Papa, ''Tanrı'nın adına işlenenen şiddeti, şiddetle kınıyorum.'' dedi.
 
İnsan Kardeşliği Toplantısın'a katılan Mısır'ın El Ezher Cami ve Üniversitesi Başimamı Şeyh Ahmed El-Tayeb,  Orta Doğu'daki Müslümanları yerel Hristiyan toplulukları kucaklamaya çağırdı.
 
Papa'nın ziyareti sırasında özellikle Ahmed et-Tayyib ile verdiği samimi pozlar dünya gündemine oturdu.
 
Papa'nın Başkanlık Sarayı'daki ziyaretçi defterine imza attığı esnada, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BAE devlet başkanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un el pençe durması birçok çevre tarafından sert tepkiye neden oldu.
 
 
GÜNDEM: DİNLER ARASI DİYALOG
 
Papa'nın ziyareti ile ilgili açıklamarda bulunan BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, ''Papa Francis ile Şeyh Tayyib'in aynı anda burada olması, dinler arası diyaloğu geliştirme yolunda önemli bir adım. BAE'nin şiddetle teşvik ettiği dinler arası diyalog mesajının verilmesi adına çok önemlidir'' dedi.

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