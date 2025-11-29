İSTANBUL 16°C / 10°C
  Papa Türkiye temaslarına devam ediyor: Sultanahmet'i ziyaret etti
Güncel

Papa Türkiye temaslarına devam ediyor: Sultanahmet'i ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. 14. Leo'nun, ziyareti öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:09
Papa Türkiye temaslarına devam ediyor: Sultanahmet'i ziyaret etti
ABONE OL

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor.

İznik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile cami görevlileri eşlik etti.

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İSTANBUL'DAKİ HRİSTİYAN TOPLULUKLAR İLE BULUŞTU

İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı.

