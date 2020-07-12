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Papa'nın 'Ayasofya' hazımsızlığı: Çok acı çekiyorum

Papa Francis, Ayasofya'nın camii olarak tekrar ibadete açılmasına ilişkin, 'Aklım İstanbul'da. Ben Azize Sophia'yı (Ayasofya) düşünüyorum ve çok acı çekiyorum' şeklinde konuştu.

12 Temmuz 2020 Pazar 14:00 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:00
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Danıştay 10. Dairesi tarihi bir karara imza atarak, Ayasofya Camii'ni müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. İptal kararının ardından Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar dost ve kardeş ülkelerde büyük bir sevince neden olurken, neredeyse tüm Hristiyan dünyasını çıldırttı.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Reuters haber ajansında yer alana habere göre haftalık pazar ayininde vaaz veren Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya’nın camii olarak tekrar ibadete açılma kararı ile ilgili de derin acı çektiğini belirtti.

Papa Francis, “Aklım İstanbul’da. Ben Azize Sophia’yı (Ayasofya) düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadesini kullandı.

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