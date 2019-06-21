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Para dolu çantayı çaldılar, peşlerine düşen polisle çatıştılar

KAHRAMANMARAŞ'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak çalan hırsızlar kaçtıkları Sivas'ta peşlerine düşen polisle çatıştı. Uzun süren kovalamaca sonunda 10 kişi gözaltına alındı. Para dolu çantayla kaçtıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde Tekerek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut P., ev almak için Elbistan'dan Kahramanmaraş'a geldi. Bankadan 139 bin lira çekip bir alışveriş merkezine gitti.
 
 
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
 
Mesut P., ev almak için gerekli işlemleri yaparken, kimliği belirsiz kişilerce de takip edildi. Mesut P.'nin 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının yanına yanaşan otomobilden inen kapüşonlu bir kişi aracın arka kapısının camını kırarak içerisinde 139 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.
 
 
HIRSIZLIKTAN SONRA PLAKA DEĞİŞTİRDİLER
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. MOBESE ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan kişinin içinde bulunduğu otomobilin plakasının sahte olduğunu ve şehirden çıktıktan sonra gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktığını belirledi. Detaylı çalışmaların sonunda bu otomobilin 35 AGH 573 ve 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ettiğini ve Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.
 
 
POLİSLE ÇATIŞTILAR
 
Şüpheliler, Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal-Hekimhan Karayolu'nda giden araçlar, gözaltına alınırken, polisin 'Dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Olayda 2 araç kaza yaparken, 3 kişi de yaralandı. Olayda 3'ü yaralı 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin para dolu çantaya kaçtığı belirlendi. Kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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