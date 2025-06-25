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  • ''Para karşılığı oy'' skandalında yeni gelişme... İddianame mahkemeye gönderildi
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''Para karşılığı oy'' skandalında yeni gelişme... İddianame mahkemeye gönderildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin 12 sanık hakkında 'oylamaya hile karıştırma' suçundan hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, görevsizlik kararına yönelik itirazların değerlendirilmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
''Para karşılığı oy'' skandalında yeni gelişme... İddianame mahkemeye gönderildi
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamında bir değerlendirme yaparak, dosyada ağır cezalık suç olup olmadığına karar verip, sanıkların hangi mahkemede yargılanması gerektiğini belirleyecek.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

- KURULTAY İPTAL DAVASI 30 HAZİRAN'DA

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 30 Haziran'da görülecek.

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