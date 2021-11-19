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Güncel

Para meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan adamı otomobilinde öldürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ahmet Türkan (46), para meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Osman Turgut'u bindiği otomobilinde tabancayla vurarak öldürdü.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 16:22 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 16:22
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Olay, öğle saatlerinde Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkan, mahallede karşılaştığı para meselesi nedeniyle husumetli olduğu Osman Turgut'un otomobiline bindi. Çıkan tartışmada Ahmet Türkan, belindeki tabancayı çıkartıp Osman Turgut'a 5 el ateş edip kaçtı. Yaralanan Turgut, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Türkan polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

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