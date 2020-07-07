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Para meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

Kayseri'de para meselesi yüzünden çıkan kavgada, eski ortağı Vedat Kaplan tarafından bıçaklanan kasap Emin Erciyes (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vedat Kaplan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 14:11 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:11
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;Olay, dün Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Dikendere Sokak'ta meydana geldi. Kasap Emin Erciyes ile eski ortağı Vedat Kaplan arasında, para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya Vedat Kaplan'ın yanında çalışan M.L de dahil oldu. Kavga sırasında Vedat Kaplan, yanında getirdiği bıçakla Emin Erciyes'i bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin Erciyes, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede tedaviye alınan Emin Erciyes doktorların tüm müdahalesine karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Vedat Kaplan ile M.L., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

 Vedat Kaplan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kavgaya karıştığı için gözaltına alınan M.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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