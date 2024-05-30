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Parçalanmış ceset vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Bilal D. tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde ise cesedin başının bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli Bilal D.'nin evinde de kan izleri arandı.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
Parçalanmış ceset vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı
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İstanbul Pendik'te önce gün ortaya çıkan kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D.'yle ilgili soruşturma derinleştirildi. Tüyler ürperten vahşet, çöpten plastik eşya toplayan 48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve bir kesik kol görmesiyle ortaya çıktı. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri Bilal D.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde Bilal D.'nin, kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden Bilal D.'nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih'in parçalanmış cesede ait kafasının bulunduğu ortaya çıktı.

BEYAZ KOVA VE KANLI BATTANİYE KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Bilal D.'nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih'in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih'in DNA'sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniyede ise şüpheli Bilal D.'nin izleri aranacak.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "İşe giderken çöp gördüm onu çöpe attım. Kovanın içinde ne vardı bilmiyorum. Benim olayla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli Bilal D. savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

  • Nihat Salih
  • cinayet
  • tutuklama

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