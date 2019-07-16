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'Parçalı Ay Tutulması' İstanbul'da böyle görüntülendi

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.

  • DHA
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Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.

 

 

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