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Paris'i savaş alanına çeviren PKK'lılara HDP'den destek!

Paris'te polislerle çatışan, araçları, dükkanları yakıp yıkan PKK yandaşlarına ilk destek HDP'den geldi. 'Bırakın Paris yansın' diyen HDP'li Sezai Temelli, gelen tepkilerin ardından tweetini silmek zorunda kaldı.

25 Aralık 2022 Pazar 07:56 - Güncelleme:
Paris'i savaş alanına çeviren PKK'lılara HDP'den destek!
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Dün Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

31 POLİS YARALANDI

Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Saldırıda ölenlerin PKK'lı olduğunun ortaya çıkmasının ardından terör örgütü sempatizanları Fransa'yı savaş alanına çevirdi. Polislerle çatışan, araçları, dükkanları yakıp yıkan PKK'lılara ilk destek HDP'den geldi.

HDP'Lİ TEMELLİ'DEN SKANDAL: "PARİS YANIYOR, BIRAKIN YANSIN"

Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin vekili Sezai Temelli, Paris'te yaşananlara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kürtçe "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı. Temelli, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: "BESLEDİĞİNİZ YILAN SİZİ DE SOKABİLİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bir çok kez terör örgütüne destek veren Batı ülkelerini açık açık uyarmıştı.

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