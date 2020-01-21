Park halindeki araçta yanarak can verdi

IHA 21.01.2020 11:58 - Güncelleme: 21.01.2020 11:58

Edinilen bilgiye göre; Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi üzerinde, park halinde bulunan 48 M 6302 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde bulunan Mümin Varol’un (58) yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Varol’un cesedi, önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından detaylı inceleme için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, yangının araç içinde uyuyan Varol’un sigara izmaritini düşürmesi sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor.