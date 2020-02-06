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Park halindeki minibüsün camını kırıp paraları çaldılar

Hatay'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki minibüsün camını kırıp, içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetini alıp, kaçtı.

DHA06.02.2020  16:01 - Güncelleme: 06.02.2020  16:01

Olay, merkez Antakya İlçesi Balıkçılar Çarşısı yakınında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Cipkindi, minibüsünü park ederek arızalı olan elektrik süpürgesini tamirciye götürdü. Bir süre sonra aracına dönen Cipkindi, yolcu koltuğunun kelebek camının kırıldığını ve torpido bölmesi üzerinde duran içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetinin çalındığını fark etti. Cipkindi’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç üzerinde parmak izi arayan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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