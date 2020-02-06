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Park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklandı

Adana'da park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

IHA06.02.2020  07:45 - Güncelleme: 06.02.2020  07:45

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi Esra Ü.’ye ait otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Otomobili kundaklayan kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, benzinin döküldüğü şişede parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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