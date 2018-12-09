Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Parkta tabancayla intihara kalkıştı

Adana'da Muzaffer A. (37), parkta, göğsüne tabancayla ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Muzaffer A., hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen Muzaffer A., yanındaki tabancayı sol göğsüne dayayıp, ateşledi. Bu sırada parkın yakınlarında devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Muzaffer A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Muzaffer A.'nın kendini vurduğu tabancaya incelemek üzere el koydu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA