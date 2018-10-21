Parke taşlarının üstleri CHP'li Kartal Belediyesi'nce asfaltlandı Kartal Belediyesi'nin yaptığı asfalt çalışması sadece bölge sakinlerinin değil fotoğrafları gören herkesin tepkisini çekti. Vatandaşların kullanımına daha uygun olmasının yanı sıra görsel açıdan da daha iyi olan parke taşlarının üstleri CHP'li Kartal Belediyesi'nce asfaltlandı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya simsiyah bir zift yığını çıktı.