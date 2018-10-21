Parke taşlarının üstleri CHP'li Kartal Belediyesi'nce asfaltlandı
Kartal Belediyesi'nin yaptığı asfalt çalışması sadece bölge sakinlerinin değil fotoğrafları gören herkesin tepkisini çekti. Vatandaşların kullanımına daha uygun olmasının yanı sıra görsel açıdan da daha iyi olan parke taşlarının üstleri CHP'li Kartal Belediyesi'nce asfaltlandı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya simsiyah bir zift yığını çıktı.
Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden yayılan altyapı adımlarına yönelik yanlış uygulamalara bir yenisi daha eklendi.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ver herhangi bir bozulma, çökme emaresi göstermeyen parke taş döşeli koca sokak belediye ekiplerince asfaltlanarak adeta zifte boğuldu.
Parke gitti her yer simsiyah zift oldu
Sosyal medya üzerinden yayılan bir fotoğraf kısa sürede gündem olurken, binlerce kullanıcı belediyenin bu adımına tepki gösterdi.
Fotoğraflarda oldukça aydınlık görülen parke döşeli sokağın, Kartal Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışanlarınca asfaltlanmasının ardından geldiği son durum da net bir şekilde görülüyor.
(Haber 7)
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