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Parmağı kopan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de, otomobilin kapısına kamyonetin çarpması sonucu parmağı kapıya sıkışarak kopan Ömer B. hastaneye kaldırıldı.

DHA15 Kasım 2021 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:24
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Millet Bulvarı Balıkçılar Çarşısı önünde meydana geldi. Ömer B., park halindeki 71 AAF 060 otomobiline binmek için kapısını açtığı sırada, arkadan gelen Serkan Ş. yönetimindeki 71 ACC 474 plakalı kamyonet, otomobilin kapısına çarptı. Çapmanın etkisiyle Ömer B.'nin kapıya sıkışan sol elinin bir parmağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından kopan parmağını da alarak hastaneye kaldırdı.

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