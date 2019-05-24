Parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın imdadına AFAD yetişti
Van'da parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, parmağını rendeye sıkıştıran küçük kızın ailesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Buradaki doktorların haber vermesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri, ince bir işçilikle parmağın sıkıştığı sebze keseceği olan rendenin dişlerinden en ufak bir zarar vermeden çıkardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.