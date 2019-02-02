Emniyet ve jandarmadan önemli işbirliği: Binlerce olay çözüldü Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait 15 binden fazla parmak izi de Emniyet ve Jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi.