Emniyet ve jandarmadan önemli işbirliği: Binlerce olay çözüldü
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı sayesinde 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca FETÖ, PKK terör örgütlerine ait 15 binden fazla parmak izi de Emniyet ve Jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi.
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