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Parmakları demir korkuluğa saplanan çocuk böyle kurtarıldı

Şanlıurfa'da sokakta oyun oynarken sağ el parmakları demir kapı korkuluğuna sıkışan 7 yaşındaki Muhammed Aslan yaralandı. Aslan'ın eli, itfaiyenin kestiği demir korkulukla birlikte götürüldüğü hastanede çıkarıldı.

  • DHA
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Olay, bu sabah Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Muhammed Aslan'ın sağ el parmakları, kapı korkuluğuna sıkıştı. Aslan'ın çığlığını duyan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. DHA'nın haberine göre, olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğun elinin sıkıştığı bölümü keserek sağlık ekiplerine teslim etti. 
 
Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan'ın eli demir korkuluktan çıkarıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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