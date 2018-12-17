Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekibinin yardımıyla çıkarıldı

Çanakkale'de 19 yaşındaki M.Y.'nin şişen parmağındaki yüzük, AFAD ekibi tarafından kesildikten sonra sağlık görevlilerince çıkarıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

M.Y. isimli genç kadın, şişen parmağındaki altın yüzüğü çıkaramayınca sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Ancak yüzük burada da çıkarılamadı. Bunun üzerine AFAD'tan yardım istendi. Hastaneye gelen AFAD ekibi, parmakta sıkışan yüzüğü, kesti. Bu sayede hareket ettirilebilen yüzük, sağlık görevlileri tarafından krem sürüldükten sonra çıkarıldı. Parmağındaki yüzükten kurtulan genç kadın, AFAD ve sağlık ekibine teşekkür etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA