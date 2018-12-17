Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekibinin yardımıyla çıkarıldı

M.Y. isimli genç kadın, şişen parmağındaki altın yüzüğü çıkaramayınca sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Ancak yüzük burada da çıkarılamadı. Bunun üzerine AFAD'tan yardım istendi. Hastaneye gelen AFAD ekibi, parmakta sıkışan yüzüğü, kesti. Bu sayede hareket ettirilebilen yüzük, sağlık görevlileri tarafından krem sürüldükten sonra çıkarıldı. Parmağındaki yüzükten kurtulan genç kadın, AFAD ve sağlık ekibine teşekkür etti.